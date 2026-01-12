Срочное сообщение для родителей некоторых школьников распространили в Астане

В Астане сегодня, 12 января 2026 года, школьников начальных классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода, обрушившаяся на столицу.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2026 года учащиеся 0-4-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении Управления образования Астаны, распространенном в понедельник.

Ранее синоптики заявили, что на Астану надвигается сильный мороз до -27°С. В ночь на 12 января 2026 года столицу накрыл сильный снегопад, в связи с чем акимат призвал горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.