#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Общество

Срочное сообщение для родителей некоторых школьников распространили в Астане

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 11:40 Фото: unsplash
В Астане сегодня, 12 января 2026 года, школьников начальных классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода, обрушившаяся на столицу.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2026 года учащиеся 0-4-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении Управления образования Астаны, распространенном в понедельник.

Ранее синоптики заявили, что на Астану надвигается сильный мороз до -27°С. В ночь на 12 января 2026 года столицу накрыл сильный снегопад, в связи с чем акимат призвал горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ипотека по новым правилам: что ждет казахстанцев в 2026 году
12:03, Сегодня
Ипотека по новым правилам: что ждет казахстанцев в 2026 году
Астанинских школьников вновь перевели на дистанционку
11:44, 15 января 2024
Астанинских школьников вновь перевели на дистанционку
Школьников перевели на "удаленку" в Астане
19:16, 09 декабря 2025
Школьников перевели на "удаленку" в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: