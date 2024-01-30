Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет
Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске школьницы забрались на крышу многоэтажки. Они делали там селфи, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появилось видео. На кадрах три девочки делают фотографии, сидя на краю крыши многоэтажки.
Полицейские установили личности подростков. Ими оказались ученицы шестого класса.
"Все девочки воспитываются в благополучных семьях, в учебном заведении их характеризуют с положительной стороны", – рассказали в полиции.
Девочки рассказали, что на крыше хотели сделать красивые фотографии.
"С участницами видео и их законными представителями полицейские провели профилактические беседы, напомнив родителям, что они в ответе за несовершеннолетнего ребенка и обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются их дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков, либо послужить негативным примером для других", – говорится в сообщении.
Ранее сильные ожоги получил 20-летний житель Шу. Он забрался на вагон-цистерну поезда, чтобы сделать селфи.
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