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Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет

Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске школьницы забрались на крышу многоэтажки. Они делали там селфи, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео. На кадрах три девочки делают фотографии, сидя на краю крыши многоэтажки.


Полицейские установили личности подростков. Ими оказались ученицы шестого класса.

"Все девочки воспитываются в благополучных семьях, в учебном заведении их характеризуют с положительной стороны", – рассказали в полиции. 

Девочки рассказали, что на крыше хотели сделать красивые фотографии. 

"С участницами видео и их законными представителями полицейские провели профилактические беседы, напомнив родителям, что они в ответе за несовершеннолетнего ребенка и обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются их дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков, либо послужить негативным примером для других", – говорится в сообщении. 

Ранее сильные ожоги получил 20-летний житель Шу. Он забрался на вагон-цистерну поезда, чтобы сделать селфи.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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