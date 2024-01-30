Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Участника бандитской группировки из 90-х задержали в Акмолинской области после 26 лет поисков

Участника бандитской группировки из 90-х задержали после 26 лет розыска в Кокшетау Фото: pexels
Полиция задержала в Акмолинской области последнего участника преступной группировки, которая орудовала в Казахстане в 1990-х. Подозреваемый скрывался от следствия 26 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 30 января, региональная полиция задержала в Кокшетау мужчину, которого подозревают в причастности к ряду преступлений в составе ОПГ. Группировка действовала в Казахстане в 1990-х. По версии следствия, подозреваемый – последний ее участник, которому много лет удавалось избежать наказания.

"На счету участников банды четыре убийства, разбойные нападения на водителей, экономическая контрабанда и факты самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица. Свои преступления группировка, состоящая из шести человек, начала совершать 26 лет назад", – рассказали в полиции.

Совершать преступления бандиты начали в 1998 году. Они переодевались в форму сотрудников милиции, останавливали автомобили на загородных дорогах, убивали водителей и пассажиров и угоняли машины. От трупов они избавлялись, хороня убитых в лесных массивах, а автомобили продавали. Четверых участников банды задержали в 1999 году, суд приговорил двоих из них к смертной казни. Еще двое получили длительные тюремные сроки.


"Скрыться от правосудия в то время удалось только одному члену группировки, который незаконно сменил документы, имя, фамилию, отчество и год рождения, изменил внешность и на протяжении 26 лет всячески скрывался от органов правопорядка. 27 января в результате длительных разработок и проведенных оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан в Кокшетау", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас в отношении задержанного ведут следствие.

Ранее преступников из России задержали в Павлодарской области после 24 лет розыска.

Читайте также

ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского
ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского
"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае
"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае
Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области
Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области
Никита Дробны
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: