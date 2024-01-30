Участника бандитской группировки из 90-х задержали в Акмолинской области после 26 лет поисков

Полиция задержала в Акмолинской области последнего участника преступной группировки, которая орудовала в Казахстане в 1990-х. Подозреваемый скрывался от следствия 26 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 30 января, региональная полиция задержала в Кокшетау мужчину, которого подозревают в причастности к ряду преступлений в составе ОПГ. Группировка действовала в Казахстане в 1990-х. По версии следствия, подозреваемый – последний ее участник, которому много лет удавалось избежать наказания.

"На счету участников банды четыре убийства, разбойные нападения на водителей, экономическая контрабанда и факты самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица. Свои преступления группировка, состоящая из шести человек, начала совершать 26 лет назад", – рассказали в полиции.

Совершать преступления бандиты начали в 1998 году. Они переодевались в форму сотрудников милиции, останавливали автомобили на загородных дорогах, убивали водителей и пассажиров и угоняли машины. От трупов они избавлялись, хороня убитых в лесных массивах, а автомобили продавали. Четверых участников банды задержали в 1999 году, суд приговорил двоих из них к смертной казни. Еще двое получили длительные тюремные сроки.





"Скрыться от правосудия в то время удалось только одному члену группировки, который незаконно сменил документы, имя, фамилию, отчество и год рождения, изменил внешность и на протяжении 26 лет всячески скрывался от органов правопорядка. 27 января в результате длительных разработок и проведенных оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан в Кокшетау", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас в отношении задержанного ведут следствие.

Ранее преступников из России задержали в Павлодарской области после 24 лет розыска.