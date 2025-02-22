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Происшествия

Преступную группировку задержали в Карагандинской области

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 09:22 Фото: pxhere
Сотрудники МВД в Карагандинской области задержали преступную группу, участникам которой инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.

Ликвидировали противоправную деятельность преступной группы сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области при содействии работников прокуратуры.

"В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге", – сказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Фото: polisia.kz

Во время обысков у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам. 

Ранее сообщалось, что пьяный лихач пытался скрыться от полицейских в Шымкенте.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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