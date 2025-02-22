Преступную группировку задержали в Карагандинской области
Фото: pxhere
Сотрудники МВД в Карагандинской области задержали преступную группу, участникам которой инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.
Ликвидировали противоправную деятельность преступной группы сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области при содействии работников прокуратуры.
"В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге", – сказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Фото: polisia.kz
Во время обысков у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам.
Ранее сообщалось, что пьяный лихач пытался скрыться от полицейских в Шымкенте.
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