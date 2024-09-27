Житель Уральска хранил в гараже наркотики, оружие и оборудование для фитолаборатории

Наркотики, оружие и оборудование для фитолаборатории 27 сентября изъяли полицейские у жителя Уральска, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в ходе ОПМ "Қарасора" сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с сотрудниками Зачаганского отдела полиции задержали 32-летнего жителя Уральска.

"При обыске автомобиля задержанного Lada Priora был найден футляр с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Внутри оказалось 19 zip-пакетов. Также изъяты 750 тысяч тенге, пневматический пистолет, а между сиденьями автомобиля обнаружен один прозрачный zip-пакет с аналогичным веществом и складной нож", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе обыска гаража задержанного была обнаружена коробка с веществом растительного происхождения зеленого цвета, пластиковая бутылка объемом 5 литров с наслоениями зеленого цвета, два горшка с растениями, оборудование для фитолаборатории, электронные весы, ружье, а также 90 zip-пакетов с веществом растительного происхождения и полимерный пакет, в котором находился один прозрачный zip-пакет.

Также был найден муляж пластиковой гранаты. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жетісу изъяли крупную партию мефедрона.