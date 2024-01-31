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Массовое ДТП на трассе Алматы – Шымкент: пострадали 25 человек

Массовое ДТП на трассе Алматы – Шымкент: пострадали 25 человек Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Утром 31 января 2024 года возле с. Нурлыкент Жуалинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 26 автомашин (4 пассажирских автобусов, 4 грузовых автомашин и легковых), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Жамбылской области, в результате ДТП погибших нет.

"В Центральную районную больницу села Б. Момышулы обратились 25 человек".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также сказано, что автодорога из Тараза с 593 по 534 км закрыта в обоих направлениях.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего выясняются".Пресс-служба ДП Жамбылской области
Массовое ДТП на трассе Алматы – Шымкент: пострадали 25 человек

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

В свою очередь Департамент полиции Жамбылской области напоминает о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно при плохих погодных условиях.

30 января 2024 года автомобилист наехал на пешехода в Усть-Каменогорске.

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