В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие
Фото: kris_p_almata
В Алматы 26 ноября 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и тепловоза, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, авария случилась в 11:40 в Алмалинском районе Алматы.
"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя допустил столкновение с тепловозом, следовавшим по железнодорожным путям на запад", – рассказали в полиции Алматы.
В результате ДТП, предварительно, пострадали шесть пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь.
Другие обстоятельства аварии устанавливаются.
18 ноября в Алматы грузовик, двигаясь задним ходом, столкнулся с автобусом маршрута №45. В этой аварии обошлось без пострадавших.
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