В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие

В Алматы 26 ноября 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и тепловоза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, авария случилась в 11:40 в Алмалинском районе Алматы.

"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя допустил столкновение с тепловозом, следовавшим по железнодорожным путям на запад", – рассказали в полиции Алматы.

В результате ДТП, предварительно, пострадали шесть пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

18 ноября в Алматы грузовик, двигаясь задним ходом, столкнулся с автобусом маршрута №45. В этой аварии обошлось без пострадавших.