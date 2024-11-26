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В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие

Алматы, ДТП с тепловозом и пассажирским автобусом, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:31 Фото: kris_p_almata
В Алматы 26 ноября 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и тепловоза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, авария случилась в 11:40 в Алмалинском районе Алматы.

"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя допустил столкновение с тепловозом, следовавшим по железнодорожным путям на запад", – рассказали в полиции Алматы.

В результате ДТП, предварительно, пострадали шесть пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

18 ноября в Алматы грузовик, двигаясь задним ходом, столкнулся с автобусом маршрута №45. В этой аварии обошлось без пострадавших.

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