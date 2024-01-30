Автомобилист наехал на пешехода в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
Наезд на человека произошел утром 30 января на улице Кабанбай батыра в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
Как пишет YK-news.kz, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
"22-летний водитель Lada ехал в направлении улицы Чехова и на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода", – уточнили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе.
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