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Автомобилист наехал на пешехода в Усть-Каменогорске

ДТП Фото: pixabay
Наезд на человека произошел утром 30 января на улице Кабанбай батыра в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

"22-летний водитель Lada ехал в направлении улицы Чехова и на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода", – уточнили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе.

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