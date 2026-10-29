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Происшествия

Жуткое ДТП с автобусом в Астане: в каком состоянии находится пострадавшая девочка

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 22:31 Фото: akorda.kz
Девочка, пострадавшая в ДТП с участием автобуса в Астане, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

О состоянии пострадавшей 29 октября 2026 года сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города Астаны.

"Пострадавшей в результате ДТП с участием общественного транспорта оказывается необходимая медпомощь. Состояние пациентки на данный момент тяжелое, стабильное", – рассказали Zakon.kz в УОЗ столицы.

Информация о происшествии ранее быстро распространилась в социальных сетях. Очевидцы выкладывали кадры с места аварии и сообщали, что скорая помощь забрала пострадавшую в крайне тяжелом состоянии.

По данным правоохранительных органов, водитель маршрутного автобуса марки IVECO передвигался по улице Байтурсынова, когда на проезжую часть внезапно выбежал человек в неустановленном месте. Чтобы избежать еще более тяжких последствий, водителю пришлось экстренно затормозить.

Из-за маневра резкого торможения травмы получили и люди внутри салона. В результате двое пассажиров и сам пешеход были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося инцидента. По данному факту проводится официальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

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