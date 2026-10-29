Жуткое ДТП с автобусом в Астане: в каком состоянии находится пострадавшая девочка
О состоянии пострадавшей 29 октября 2026 года сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города Астаны.
"Пострадавшей в результате ДТП с участием общественного транспорта оказывается необходимая медпомощь. Состояние пациентки на данный момент тяжелое, стабильное", – рассказали Zakon.kz в УОЗ столицы.
Информация о происшествии ранее быстро распространилась в социальных сетях. Очевидцы выкладывали кадры с места аварии и сообщали, что скорая помощь забрала пострадавшую в крайне тяжелом состоянии.
По данным правоохранительных органов, водитель маршрутного автобуса марки IVECO передвигался по улице Байтурсынова, когда на проезжую часть внезапно выбежал человек в неустановленном месте. Чтобы избежать еще более тяжких последствий, водителю пришлось экстренно затормозить.
Из-за маневра резкого торможения травмы получили и люди внутри салона. В результате двое пассажиров и сам пешеход были доставлены в медицинское учреждение.
Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося инцидента. По данному факту проводится официальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.