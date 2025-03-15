Рабочий погиб во время взрыва на нефтезаводе в России

Фото: pixabay

Во время взрыва трубы на территории нефтезавода в Рязани погиб работник подрядной организации, который выполнял технические работы. Известно, что еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, создана комиссия для выяснения причин произошедшего и оказания помощи пострадавшим.

"При проведении плановых технических работ на заводе, которые выполняли сотрудники подрядной организации "Коксхиммонтаж-резервуар", произошла разгерметизация оборудования. В результате пострадали четыре сотрудника данной организации. Один пострадавший скончался, трое были направлены в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь", – сообщили в РНПК. Ранее сообщалось, что умер шахтер, пострадавший на руднике в Актюбинской области.

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