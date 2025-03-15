#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
505.15
550.31
5.89
Мир

Рабочий погиб во время взрыва на нефтезаводе в России

рабочий погиб во время взрыва на нефтезаводе в России, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 23:50 Фото: pixabay
Во время взрыва трубы на территории нефтезавода в Рязани погиб работник подрядной организации, который выполнял технические работы. Известно, что еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, создана комиссия для выяснения причин произошедшего и оказания помощи пострадавшим.


"При проведении плановых технических работ на заводе, которые выполняли сотрудники подрядной организации "Коксхиммонтаж-резервуар", произошла разгерметизация оборудования. В результате пострадали четыре сотрудника данной организации. Один пострадавший скончался, трое были направлены в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь", – сообщили в РНПК.

Ранее сообщалось, что умер шахтер, пострадавший на руднике в Актюбинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов водителю после ожогов горячим кофе
Мир
23:23, 15 марта 2025
Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов водителю после ожогов горячим кофе
Истребитель упал во время учений около поселка в Китае
Мир
22:32, 15 марта 2025
Истребитель упал во время учений около поселка в Китае
Россиянин опасался, что цыганка решила извести его род, и убил ее
Мир
22:16, 15 марта 2025
Россиянин опасался, что цыганка решила извести его род, и убил ее
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: