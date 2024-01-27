Восемь устькаменогорцев эвакуировали из дома из-за пожара в магазине на первом этаже

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома, произошел пожар. Спасателями в целях безопасности оперативно эвакуировано 8 жителей из них 3 детей. Остальные самостоятельно покинули свои квартиры, сообщает Zakon.kz.

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