Восемь устькаменогорцев эвакуировали из дома из-за пожара в магазине на первом этаже
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома, произошел пожар. Спасателями в целях безопасности оперативно эвакуировано 8 жителей из них 3 детей. Остальные самостоятельно покинули свои квартиры, сообщает Zakon.kz.
По словам спасателей, на момент прибытия пожарных подразделений горела мебель, продукты питания, личные вещи, холодильное оборудование.
"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось справиться с огнем на площади 8 кв. м. и не дать ему распространиться. В тушении было задействовано 7 единиц техники и 26 человек личного состава". Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки.
Спасатели просят предпринимателей:
- Строго соблюдать правила пожарной безопасности;
- Иметь исправную автоматическую пожарную сигнализацию;
- Своевременно устранять нарушения;
- Иметь первичные средства пожаротушения, содержать эвакуационные пути в надлежащем состоянии;
- Персоналу на постоянной основе проходить инструктаж.
Ранее сообщалось, что 165 выездов совершили спасатели и пожарные за сутки в Казахстане.
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