Есть риск обвала грунта: спасатели рассказали о ходе спасательной операции на руднике в Павлодарской области

Заместитель начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС РК Жомарт Аскаров в СЦК 1 февраля 2024 года рассказал о ходе спасательной операции на руднике в Павлодарской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жомарт Аскаров напомнил, что поисковые работы начались с момента аварии и на сегодняшний день они еще продолжаются.

"В первый же день были извлечены тела двух погибших, сейчас идут поисковые работу двух спасателей. Мы туда максимально привлекли силы и средства, в том числе и специальное оборудование – это геосканер, магнитометры, специальные организации для этого привлечены. В целом, 139 человек, 40 единиц техники, три кинологических расчета и два беспилотных летательных аппарата работают на месте", – заявил он.

Спикер добавил, что в МЧС консультировались с иностранными коллегами.

"Они отмечают также риск неустойчивости почвы, обвал грунта и риск для спасателей. Мы, конечно, данные параметры учтем и решение будет принято с учетом погодных условий и безопасности спасателей для дальнейшего продолжения", – заявил Жомарт Аскаров.