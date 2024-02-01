Есть риск обвала грунта: спасатели рассказали о ходе спасательной операции на руднике в Павлодарской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Заместитель начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС РК Жомарт Аскаров в СЦК 1 февраля 2024 года рассказал о ходе спасательной операции на руднике в Павлодарской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Жомарт Аскаров напомнил, что поисковые работы начались с момента аварии и на сегодняшний день они еще продолжаются.
"В первый же день были извлечены тела двух погибших, сейчас идут поисковые работу двух спасателей. Мы туда максимально привлекли силы и средства, в том числе и специальное оборудование – это геосканер, магнитометры, специальные организации для этого привлечены. В целом, 139 человек, 40 единиц техники, три кинологических расчета и два беспилотных летательных аппарата работают на месте", – заявил он.
Спикер добавил, что в МЧС консультировались с иностранными коллегами.
"Они отмечают также риск неустойчивости почвы, обвал грунта и риск для спасателей. Мы, конечно, данные параметры учтем и решение будет принято с учетом погодных условий и безопасности спасателей для дальнейшего продолжения", – заявил Жомарт Аскаров.
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