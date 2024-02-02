Любовь с первой переписки: появилось видео кражи невесты в Шымкенте

Департамент полиции Шымкента сегодня, 2 февраля 2024 года, поделился видеороликом, на кадры которого попала кража невесты. Стражи порядка уже арестовали парня, похитившего практикантку медучреждения, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что молодые люди познакомились в соцсети.

"Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем мнение потенциальной невесты его не интересовало. Парень приехал в Шымкент. Рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала", – рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.

На задержание Toyota Alphard с похищенной горожанкой задействовали оперативников Туранского РУП, были направлены ориентировки в соседние регионы.

Полицейским в течение полусуток удалось остановить автомобиль на трассе Алматы – Самара, недалеко от пос. Жалагаш.

"Горе-жених водворен в СИЗО. Проводится расследование", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

Материал по теме За кражу невест в Казахстане в Уголовный кодекс хотят ввести отдельную статью

16 января 2024 года в дежурную часть полиции Шымкента обратилась горожанка, которая заявила о похищении дочери неизвестным мужчиной для женитьбы. По данному факту было начато досудебное расследование п. 1 ч. 2 ст. 125 ("Похищение человека") УК РК. В результате следственных действий задержали и заключили под стражу на два месяца жителя Мангистауской области. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества.