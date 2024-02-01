Три машины такси с клиентами застряли на трассе Каратау – Жанатас

Трое таксистов, выехавшие из Алматы в Шымкент, пытались проехать по трассе Каратау – Жанатас после закрытия движения на территории Жуалынского района. Машины застряли в сугробах в 35 км от города Жанатас, сообщает Zakon.kz.

Из-за сильных ветров и метели движение по направлению в город Жанатас закрыто для всех видов автотранспорта. Полицейские выставили 4 блок-поста.



Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, застрявшие машины были вызволены силами сотрудников. Эвакуированы 16 человек. В результате оказания своевременной помощи пострадавших нет.



Отмечается, что сотрудники Сарысуского районного отдела полиции работают в усиленном режиме. Инспекторы патрульной полиции принимают меры по недопущению выезда транспорта на опасные участки дорог.

Стражи порядка оказывают всестороннюю помощь водителям и другим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Силами сотрудников из снежного плена вызволены 10 автомобилей, 28 гражданам (пассажирам и водителям) оказана необходимая помощь.

"Некоторые водители и пассажиры, игнорируя ограничение движения, выезжают в непогоду на дорогу. Авто застревает в снежных заносах. Поймите, что полицейским, чтобы спасти вас, приходится рисковать. Призываем всех не выезжать на загородные трассы и воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится. Просим по возможности оставаться дома. Необходимо следить за сообщениями, которые присылают специальные службы. В настоящее время проводится работа по очистке дорог", – рассказал начальник отдела полиции Сарысуского района Болат Айтжанов.





Ранее сообщалось, что в пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы.

