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Три машины такси с клиентами застряли на трассе Каратау – Жанатас

застряли на трассе Фото: скриншот видео
Трое таксистов, выехавшие из Алматы в Шымкент, пытались проехать по трассе Каратау – Жанатас после закрытия движения на территории Жуалынского района. Машины застряли в сугробах в 35 км от города Жанатас, сообщает Zakon.kz.

Из-за сильных ветров и метели движение по направлению в город Жанатас закрыто для всех видов автотранспорта. Полицейские выставили 4 блок-поста.

Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, застрявшие машины были вызволены силами сотрудников. Эвакуированы 16 человек. В результате оказания своевременной помощи пострадавших нет.

Отмечается, что сотрудники Сарысуского районного отдела полиции работают в усиленном режиме. Инспекторы патрульной полиции принимают меры по недопущению выезда транспорта на опасные участки дорог.

Стражи порядка оказывают всестороннюю помощь водителям и другим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Силами сотрудников из снежного плена вызволены 10 автомобилей, 28 гражданам (пассажирам и водителям) оказана необходимая помощь.

"Некоторые водители и пассажиры, игнорируя ограничение движения, выезжают в непогоду на дорогу. Авто застревает в снежных заносах. Поймите, что полицейским, чтобы спасти вас, приходится рисковать. Призываем всех не выезжать на загородные трассы и воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится. Просим по возможности оставаться дома. Необходимо следить за сообщениями, которые присылают специальные службы. В настоящее время проводится работа по очистке дорог", – рассказал начальник отдела полиции Сарысуского района Болат Айтжанов.


Ранее сообщалось, что в пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы.

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Елена Беляева
Алматы Жамбылская область Шымкент
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