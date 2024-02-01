В пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

Фото: пресс-служба акима Алматы

По состоянию на 18:00 1 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

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