В пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы
Жамбылская область – участок дороги Алматы – Ташкент – Термез, км 534-593, уч. с.Айша Биби – гр. Туркестанской обл. – 59 км. (метель, ограничение видимости).
Жетысуская области – участок Ушарал-Достык, км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км. (метель, ограничение видимости).
Костанайская область – участок Жезказган-Петропавловск, км 252-335, уч. гр. обл. Улытау – г.Аркалык – 83 м.
Туркестанская область – участок Алматы-Ташкент-Термез, км 593-652, уч. гр.Туркестанской обл. – п.Машат – 59 км.
Улытауская область – участок Жезказган – Петропавловск, км 137-252, уч. п.Улытау – гр.Костанайской обл. – 115 км. (снег, метель, ограничение видимости)
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 773 единиц техники и 1522 человек.
Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 2 февраля.