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В пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

закрытые дороги Фото: пресс-служба акима Алматы
По состоянию на 18:00 1 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область – участок дороги Алматы – Ташкент – Термез, км 534-593, уч. с.Айша Биби – гр. Туркестанской обл. – 59 км. (метель, ограничение видимости).

Жетысуская области – участок Ушарал-Достык, км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км. (метель, ограничение видимости).

Костанайская область – участок Жезказган-Петропавловск, км 252-335, уч. гр. обл. Улытау – г.Аркалык – 83 м.

Туркестанская область – участок Алматы-Ташкент-Термез, км 593-652, уч. гр.Туркестанской обл. – п.Машат – 59 км.

Улытауская область – участок Жезказган – Петропавловск, км 137-252, уч. п.Улытау – гр.Костанайской обл. – 115 км. (снег, метель, ограничение видимости)

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 773 единиц техники и 1522 человек.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 2 февраля.

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