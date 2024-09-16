Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовая драка с перестрелкой произошла в Москве

Массовая драка в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 19:30 Фото: pixabay
На одном из складов на севере Москвы произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону, между гостями с разных сторон на кавказской свадьбе произошел конфликт на бытовой почве. В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку с использованием физической силы. Согласно данным издания, во время произошедшего пострадал один человек, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта", – поделились в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте работают правоохранители, они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что на месте уже обнаружили несколько гильз. Предположительно, они остались после стрельбы из травматического оружия.

Ранее сообщалось, что случайным убийством обернулась массовая драка молодежи в Актобе.

Читайте также

В ООН назвали происходящее в Газе &quot;контролируемым геноцидом&quot;
"Контролируемым геноцидом" назвали в ООН происходящее в Газе
В российской школе ученик напал на одноклассников с молотком и ножом
13-летний подросток с молотком и ножом напал на одноклассников в российской школе
Старейшая в мире кошка умерла в 33 года
Старейшая в мире кошка умерла в 33 года
Елена Беляева
Россия Москва 2024 год Драки Драки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Магнитные бури сегодня
По Земле ударила 7-балльная магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: