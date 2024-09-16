Массовая драка с перестрелкой произошла в Москве

На одном из складов на севере Москвы произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону, между гостями с разных сторон на кавказской свадьбе произошел конфликт на бытовой почве. В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку с использованием физической силы. Согласно данным издания, во время произошедшего пострадал один человек, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта", – поделились в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте работают правоохранители, они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что на месте уже обнаружили несколько гильз. Предположительно, они остались после стрельбы из травматического оружия.

Ранее сообщалось, что случайным убийством обернулась массовая драка молодежи в Актобе.