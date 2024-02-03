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Бойцы СОБР предотвратили взрыв газового баллона в горящей квартире в Семее

Бойцы СОБР предотвратили взрыв газового баллона в горящей квартире в Семее Фото: pixabay
Бойцы СОБР вывели людей и вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 2 февраля сотрудники специального отряда быстрого реагирования департамента полиции области Абай Адил Кусман и Нурлыбек Менкешев во время обхода заметили на балконе пятого этажа одного из домов полыхающий огонь. 

"В горящей квартире находилась девушка и ее несовершеннолетние брат и сестра. Полицейские в первую очередь эвакуировали жильцов горящей квартиры и их соседей. После этого, понимая, что существует угроза жизням других жителей пятиэтажки, они вернулись в квартиру, чтоб вынести с кухни газовый баллон", – говорится в сообщении.

Прибывшие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар. Пожарные установили, что на балконе горели личные вещи, обшивка, оконные и дверные блоки общей площадью 6 кв.м.

Ранее сообщалось, что десятилетнюю девочку спасли пожарные из горящей квартиры в Павлодаре.

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