Газовый баллон вынесли из горящей постройки в Темиртау

В Темиртау спасатели вынесли газовый баллон из горящей хозяйственной постройки и не допустили распространения огня на соседние дома, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на улице Электриков. Огонь охватил деревянные конструкции хозяйственной постройки, пристроенной к частному жилому дому. К моменту прибытия подразделений МЧС строение горело открытым пламенем. Площадь пожара составила 120 кв. метров.

Во время тушения спасатели вынесли из горящего строения 50-литровый бытовой газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Также им удалось защитить от огня два расположенных поблизости частных жилых дома.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на территории пилорамы в Семее. Огонь охватил древесину на площади 400 кв. метров, также загорелась шелуха семян подсолнечника.