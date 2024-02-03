Школьник устроил массовое ДТП в Астане

15-летний школьник на кроссовере устроил массовое ДТП в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Аstana, накануне очевидцы поделились кадрами вечерней аварии. На одной из новых улиц столицы произошло ДТП с участием сразу нескольких машин. От удара кроссовер буквально повис на металлическом дорожном ограждении и легковушке.

"2 февраля текущего года водитель автомашины марки Toyota RAV4, следуя по ул. Мухамедханова, при возникновении препятствия в условиях гололеда не справился с рулевым управлением, допустил наезд на столб освещения, а также на несколько транспортных средств и на металлический забор ограждения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия", – прокомментировали в ДП Астаны.

В полиции уточнили, что законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что 31 января 2024 года в 10:47 на 567 километре автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай возле села Нурлыкент Жуалынского района из-за непогоды произошло ДТП с участием 26 автомашин: четырех пассажирских автобусов, четырех грузовых автомашин и легковых.

