В Астане водитель джипа не справился с управлением и погиб в массовом ДТП

Массовое смертельное ДТП произошло в Астане вечером 1 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции города, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста "Арыс", не справился с управлением.

"В результате автомобиль опрокинулся и по инерции его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте", – рассказали в пресс-службе полиции Астаны.

По факту ДТП, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.

Сегодня, 2 июля, директор РГП на ПХВ "Национальный научный центр травматологии и ортопедии" им. академика Батпенова Н.Д. Олжас Бекарисов рассказал, что 55% всех ДТП в Казахстане приходится на шесть регионов: Алматы, Астана, Шымкент, Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области.