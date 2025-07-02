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Происшествия

В Астане водитель джипа не справился с управлением и погиб в массовом ДТП

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 14:53 Фото: Zakon.kz
Массовое смертельное ДТП произошло в Астане вечером 1 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции города, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста "Арыс", не справился с управлением.

"В результате автомобиль опрокинулся и по инерции его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте", – рассказали в пресс-службе полиции Астаны.

По факту ДТП, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.

Сегодня, 2 июля, директор РГП на ПХВ "Национальный научный центр травматологии и ортопедии" им. академика Батпенова Н.Д. Олжас Бекарисов рассказал, что 55% всех ДТП в Казахстане приходится на шесть регионов: Алматы, Астана, Шымкент, Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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