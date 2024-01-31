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Утечку газа выявили после землетрясения в Алматы, отключили 170 частных домов

Утечку газа выявили после землетрясения в Алматы Фото: pixabay
Специалисты обнаружили утечку газа подземного газопровода после землетрясения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "КазТрансГаз Аймак", начиная с 23 января, после первых землетрясений в южных регионах страны, специалисты  ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них.

"Так, 30 января в г. Алматы работниками службы эксплуатаций газовых сетей мобильной лабораторией "ДЛС-Пергам" обнаружена утечка газа подземного газопровода среднего давления. Вследствие чего были отключены от газа 170 частных домов. В тот же день 30 января специалистами АО "КазТрансГаз Аймак" были проведены оперативные аварийно-восстановительные работы на протяжении всей ночи, направленные на устранение утечки", – говорится в сообщении.

В настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению.

Алматинцев в последнее время беспокоят подземные толчки. Самый сильный и вызвавший панику горожан случился в ночь на 23 января.

Сейсмологи сообщили, что землетрясение достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Позднее главный сейсмолог рассказал, что поводов для паники нет, и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане. Однако непредупрежденные алматинцы в панике выбегали на улицы, кто-то даже выпрыгивал из окон. По данным учреждений здравоохранения, из-за этого пострадали десятки человек.

Следующие несколько дней Алматы периодически беспокоили афтершоки.

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