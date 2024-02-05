Почти половина учеников первой смены в Павлодаре не пошли в школы после сообщений о терактах
"В целом обучение в школах проходит в штатном режиме. Весь педагогический коллектив на рабочих местах. Усиленно работают охранные агентства, проходит тщательный мониторинг видеокамер. Кроме этого, сотрудниками управления полиции выставлены дежурные в каждую школу города. В школах отсутствовали 48 % учащихся первой смены - это более 11 тыс. учеников. Из них 12 процентов по уважительным причинам: по болезни, по заявлению. Никакие меры из-за пропуска применяться не будут", – сказал руководитель отдела образования города Павлодара Куаныш Кыдыралин.
Фото: Куаныш Кыдыралин/Zakon.kz/Ирина Адылканова
Куаныш Кыдыралин отметил, что все 43 школы Павлодара оснащены тревожными кнопками и 3,6 тыс. камерами с выводом в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности, системой видеонаблюдения с передачей видеоизображения в ЦОУ либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел, а также системами контроля и управления доступом. Каждую четверть проводятся учения с сотрудниками внутренних дел и ДЧС.
Скриншот с telegram-канала
"На данный момент никаких сигналов о случаях неправомерных действий не поступало", - добавил спикер.
Он попросил родителей и жителей города Павлодара не поддаваться на провокации и верить только официальной информации. Усиленный режим наблюдения сохраняется.
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Позже стало известно, что в целом за две смены в школы не пошли 21,9 тысяч учащихся.