Еще один теракт "готовили" в школах Павлодара
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяется очередная информация о том, что неизвестные люди готовятся "штурмовать" школу. На этот раз злоумышленники для фейковых рассылок выбрали Павлодар, сообщает Zakon.kz.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что людей, распространявших сообщения, уже ищут.
"Виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательства страны", - сообщили в полиции.
На сегодня, полицией особое внимание уделено на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.
Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения.
"Просим граждан не поддаваться на провокации, а доверять лишь официальной информации", - подытожили в ДП региона.
Все началось с Актобе, где анонимный "стрелок" обещал устроить массовые убийства в школах. Также массовые рассылки похожего типа рассылались и в других городах.
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