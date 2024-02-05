В Минэкологии РК прокомментировали расследование в отношении вице-министра

В Министерстве экологии и природных ресурсов прокомментировали расследование в отношении вице-министра Мансура Оширбаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы, ведомство само направило материалы дела в Антикор.

Как уточняется, по результатам внутреннего аудита, проведенного МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством Министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу.

"В этой связи 5 февраля 2024 года следственно-оперативной группой Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по г. Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева. В настоящее время вице-министр отсутствует на рабочем месте", – говорится в сообщении.

Между тем, в партии "Байтак", которая также участвовала в COP 28, прокомментировали скандал вокруг вице-министра экологии

Именно эта Конференция по изменению климата в Дубае послужила причиной расследования в отношении сотрудников Минэкологии, включая вице-министра.

В партии "Байтак" заявили, что хотя они и участвовали в COP 28, отношения к деньгам не имеют.





"Делегация партии Байтак и ее лидер Азаматхан Амиртаев тоже принимали участие в COP 28. Как расходовали средства чиновники нам не известно", – сообщил пресс-секретарь партии.

Ранее сообщалось, что в отношении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Оширбаева Антикор ведет расследование в связи с выставкой, которая прошла в Дубае.