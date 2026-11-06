Ситуацию с загрязнением воздуха в Усть-Каменогорске прокомментировали в Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий вопрос подняли представители СМИ.

"Действительно, вопросы о состоянии атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске находятся на постоянном контроле. К сожалению, со стороны "Казцинка" допускаются нарушения природоохранного законодательства. Соответственно, у нас Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области проверяет его в рамках плановых и внеплановых проверок. За допущенные нарушения накладываются административные штрафы. Усилить ответственность персонально в отношении одного юридического лица, раз вы говорите про "Казцинк", – у нас такой нормы в законодательстве нет. У нас есть общие требования для любого субъекта бизнеса", – ответил спикер.

Он подчеркнул, что, помимо штрафов, существуют и другие механизмы воздействия на предприятия, в том числе ограничения их деятельности в период неблагоприятных метеорологических условий.

"Эта норма предусмотрена Экологическим кодексом. При наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), например, штиля или безветренной погоды, предприятия обязаны снижать производственную активность, чтобы сократить объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Прогнозированием таких условий занимается "Казгидромет", который заранее предупреждает о периодах НМУ. Эти уведомления служат сигналом для предприятий о необходимости снизить производственные мощности до минимального уровня, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду", – продолжил Жомарт Алиев.

Сегодня, 6 ноября 2026 года, специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением к жителям четырех городов. Причина – метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.