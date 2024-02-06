Школьник погиб под колесами внедорожника в Караганде

Утром 6 февраля 2024 года в Караганде 51-летний водитель внедорожника Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнего школьника, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Карагандинской области, ученик переходил проезжую часть дороги в установленном месте.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По факту ДТП начато досудебное расследование". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что назначены необходимые экспертизы.

"Водитель водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Видео с места трагедии размещено на странице patriotkaragandy в Instagram.

В публикации регионального издания отмечено, что водитель работает в частной компании. Говорит, что не заметил ребенка на пешеходном переходе.