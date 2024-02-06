Школьник погиб под колесами внедорожника в Караганде
Фото: Zakon.kz
Утром 6 февраля 2024 года в Караганде 51-летний водитель внедорожника Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнего школьника, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы полиции Карагандинской области, ученик переходил проезжую часть дороги в установленном месте.
"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По факту ДТП начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Также отмечено, что назначены необходимые экспертизы.
"Водитель водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Видео с места трагедии размещено на странице patriotkaragandy в Instagram.
В публикации регионального издания отмечено, что водитель работает в частной компании. Говорит, что не заметил ребенка на пешеходном переходе.
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