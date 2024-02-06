Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьник погиб под колесами внедорожника в Караганде

Школьник погиб под колесами внедорожника в Караганде Фото: Zakon.kz
Утром 6 февраля 2024 года в Караганде 51-летний водитель внедорожника Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнего школьника, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Карагандинской области, ученик переходил проезжую часть дороги в установленном месте.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По факту ДТП начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что назначены необходимые экспертизы.

"Водитель водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Видео с места трагедии размещено на странице patriotkaragandy в Instagram.

В публикации регионального издания отмечено, что водитель работает в частной компании. Говорит, что не заметил ребенка на пешеходном переходе.

Читайте также

ДЧС опубликовал видео крупного пожара в Семее
ДЧС опубликовал видео крупного пожара в Семее
Анастасия Московчук
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: