Водитель насмерть сбил пешехода в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Водитель автомашины марки КIА CERAТО, по предварительным данным, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Водитель доставлен в полицию. Автомашина водворена на специализированную стоянку.
Ранее сообщалось, что полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске.
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