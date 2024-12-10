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Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода в Экибастузе

пешеход погиб под колесами машины в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 18:53 Фото: Zakon.kz
Водитель автомашины марки КIА CERAТО, по предварительным данным, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель доставлен в полицию. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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