Водитель насмерть сбил пешехода в Экибастузе

Фото: Zakon.kz

Водитель автомашины марки КIА CERAТО, по предварительным данным, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель доставлен в полицию. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Ранее сообщалось, что полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске.

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