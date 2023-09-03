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В Актобе вынесли приговор водителю за смерть ребенка на дороге

В Актобе вынесли приговор водителю за смерть ребенка на дороге Фото: Zakon.kz
В суде Актобе 32-летнего водителя осудили за наезд на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, где пострадавших скончался от травм, сообщает Zakon.kz.

По решению суда, 32-летнего мужчину признали виновным в смерти восьмилетнего ребенка, который скончался от травм, полученных во время ДТП. Осужденного приговорили к двум годам лишения свободы и лишили права управлять автомобилем на пять лет. Об этом пишет Диапазон.

Как отмечает издание, в суде стало известно, что отец погибшего ребенка и водитель примирились в порядке медиации до решения судьи.

Из материалов дела известно, что водитель Hyundai Sonata ехал по Актобе в сторону кольцевой дороги и не пропустил восьмилетнего пешехода, который в этот момент выходил на проезжую часть. Мужчина сбил ребенка.

От полученных во время аварии травм впал в кому и через несколько дней скончался в больнице, не приходя в сознание.

Ранее водители машин из свадебного кортежа в Актобе устроили настоящий беспредел на дорогах города. Полицейские составили несколько протоколов в отношении нарушителей.

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Мария Мельникова
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