В ЗКО и Уральске больше 20 тысяч семей остались без электричества

Буран со шквальным ветром до 25 м/с стал причиной многочисленных аварий на линиях электропередач в Уральске и в трех cельских районах области. В результате 16 903 семьи и 902 социальных объекта в районах и 6715 семей и 556 предприятий в областном центре остались без электричества.

В Бурлинском районе ситуацию осложнило то, что в райцентре – городе Аксае – из-за отключения электричества прекратилась подача воды из Бестауского водозабора и остановилась работа котельных по городу, передает Zakon.kz.

Уже с утра 7 февраля жители Аксая стали писать возмущенные сообщения на официальных страницах акимата Бурлинского района в соцсетях:

"Когда будет свет, тепло, вода? Один буран – и во всем городе нет ни света, ни воды, ни тепла! Мы абсолютно ни к чему не готовы?". "Акимат, дайте ответ! 7, 9, 11, 12, 13 микрорайоны когда включите свет, воду, тепло?". "В 10 мкр. когда дадите свет? Ни света, ни воды, ни отопления! Апокалипсис! Со вчерашней ночи ждем!".

Акимат Бурлинского района в ответ опубликовал официальное сообщение, что отключение электричества было связано с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач ВЛ-110 кВ, по которой электроэнергия поступает со стороны Уральска в Бурлинский район до подстанции 110/35 кВ Казахстан, откуда распределяется по всем другим районам.





Во второй половине дня 7 февраля аварию на этом участке работники Западно-Казахстанской распределительной компании устранили и подали напряжение в направлениях сельских населенных пунктов Достык, Жарсуат-Приуральный, Бурлин-Канай, Кентубек, Каракудык, Аралтал-Пугачев.

Работники Аксайской распределительной электростанции в свою очередь занимаются устранением аварийных участков на линиях внутри города и намерены до конца дня завершить все восстановительные работы. Тогда же начнется подача напряжения в Аксай, на Бестауский водозабор и котельные.

Как сообщил начальник производственно-технической службы ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" Тлек Харин, массовое отключение электрической энергии в ЗКО связано со шквальным ветром до 25 м/с.

7 февраля 2024 года в период с 02.30 по 11.30 в результате порывов электросетей произошло аварийное отключение света в 55 населенных пунктах в 3 районах области. Без электричества остались 16 903 семьи и 192 соцобъекта в Теректинском, Бурлинском, Акжайыкском и Чингирлауском районах.

В Уральске и ближайшем пригороде без света из-за непогоды остались 6715 семей и 556 предприятий.

Фото: ДЧС ЗКО

"Для проведения работ по восстановлению электроснабжения мы задействовали 39 аварийных бригад и 49 единиц спецтехники. По состоянию на 15.00 7 февраля на 75% восстановлено напряжение сетей линии электропередач по отключенным районам в Уральске, Бурлинском районе. В Чингирлауском, Теректинском районах проведение аварийно-восстановительных работ осложняется погодными условиями – наши бригады не могут попасть в населенные пункты, потому что дорогу замело, из-за бурана видимость на трассах практически нулевая", – пояснил Тлек Харин.

Пресс-служба ДЧС ЗКО заявила, что во время бурана ветер сорвал крыши трех административных зданий, частного магазина и 3-этажного жилого дома в Теректинском районе области.

Так, без кровли остался акимат в поселке Жана-Омир, школа в Кемере, врачебная амбулатория в поселке Анката, продуктовый магазин в Подстепном, а также трехэтажный жилой дом в Тукпае.

В ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб, в который вошли представители гражданской защиты, дорожные службы, энергетики, синоптики и полицейские.

Сотрудники Департамента полиции патрулируют пригородные трассы на восьми машинах. В первой половине дня, пока не стих буран, они организовали сопровождение автомашин в колонне на трассе "Атырау –Уральск" в количестве 6 экипажей и 12 человек.

Пресс-служба ДЧС ЗКО пояснила, что аварийно-спасательное подразделение на автодорогах области задействовано в эвакуации людей и техники из снежных заносов. Всего 14 спасателей и 7 единиц техники вызволяют людей из снежного плена – сейчас на трассах высота снежного покрова достигает 70 см в высоту – машины буквально вязнут в сугробах. Точное количество спасенных на данный момент людей в ДЧС ЗКО пока затрудняются озвучить – связь с районами области из-за непогоды очень плохая.

Все трассы республиканского и областного значения очищаются от снега, задействованы 45 единиц техники, работает 88 человек.