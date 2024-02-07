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Активная борьба с крысами обеспокоила зоозащитников Усть-Каменогорска

Активная борьба с крысами обеспокоила зоозащитников Усть-Каменогорска Фото: YK-news.kz
На безжалостную борьбу с крысами на улицах Усть-Каменогорска пожаловались зоозащитники, передает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что в областном центре местные власти, КСК и ОСИ активно приступили к очистке подвалов многоэтажек и площадок от мусора. Так, КСК "Синтез" опубликовал видео с проведением дератизации с помощью опрыскивания. ТОО "УК Баяш Утепов" ведет борьбу с грызунами иным способом – сотрудники разбрасывают приманку с ядом. Отдел ЖКХ, в свою очередь, опубликовал фото с людьми, которые, судя по всему, оставляют приманку на площадках с мусорными баками. Но усиленно принятые меры за чистоту порадовали не всех. 

"В цивилизованных странах запрещена массовая дератизация ядами. Приманкой ведь могут отравиться совсем не крысы, а кошки и собаки. Плюс некоторые бездомные регулярно обшаривают мусорные баки в поисках чего-нибудь съестного", – отметили волонтеры реабилитационного центра для животных "Досым". 

Такого же мнения придерживается председатель Общественного фонда защиты прав животных "Дворянин" Лариса Прокопьева.

"Крысы очень умные животные, вряд ли они "клюнут" на приманку. Не нужно изобретать велосипед, все знают, что с этой задачей – истреблением крыс – кроме кошек никто лучше не справится".Лариса Прокопьева

А вот в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО заверили, что такой способ борьбы с грызунами вполне нормальный.

"Санитарными правилами предусмотрено проведение дератизации физическими, механическими, химическими способами, методами раскладки отравленных приманок, опыливания, газации. Отравленная приманка на объектах продовольственной торговли, общественного питания, в овощехранилищах, складах, жилых помещениях и надворных постройках раскладывается в соответствии с режимом применения, предусмотренным в инструкциях по использованию дератизационных средств", – сказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Галымбек Алин. 

Ранее жители Восточно-Казахстанской области пожаловались на нашествие грызунов. 

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