Двух детей нашли мертвыми в Туркестане: в убийстве подозревают мать

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области. В одном из Telegram-каналов распространяется информация о том, что в Туркестане объявили в розыск женщину по подозрению в убийстве двух малолетних детей, передает Zakon.kz.

Сообщается, что женщина якобы задушила их подушкой. Информацию прокомментировали в ДП региона.

По словам главного полицейского области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Мурат Кабденов сообщил, что для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизу.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их местонахождения. Расследование дело находится под моим личным контролем", - сообщил Мурат Кабденов, начальник ДП Туркестанской области.

Стражи порядка также попросили жителей не распространять недостоверную информацию и предупредили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность и призвал граждан доверять сведениям только из официальных источников.

В начале января двух детей нашли мертвыми в Алматы: в убийстве подозревают отца. Тела детей 8 и 12 лет с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире. Погибшим Рафаэлю и Ринату было 8 и 12 лет. Близкие утверждают, что 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений, а перед этим оставил бывшей жене записку.