В Актюбинской области мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
Фото: Zakon.kz
В одном из домов города Кандыагаш Актюбинской области были обнаружены тела двух малолетних детей, сообщает Zakon.kz.
По подозрению в их гибели задержана их мать – жительница Атырауской области.
"По предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС", – сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.
Расследование находится на контроле руководства полиции. Подробности трагедии уточняются.
Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы проводится расследование после гибели 35-летней женщины и тяжелого травмирования ее четырехлетнего сына в результате падения с высоты.
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