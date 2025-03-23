В Актюбинской области мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

В одном из домов города Кандыагаш Актюбинской области были обнаружены тела двух малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в их гибели задержана их мать – жительница Атырауской области.

"По предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС", – сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

Расследование находится на контроле руководства полиции. Подробности трагедии уточняются.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы проводится расследование после гибели 35-летней женщины и тяжелого травмирования ее четырехлетнего сына в результате падения с высоты.