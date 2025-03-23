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Происшествия

В Актюбинской области мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 18:34 Фото: Zakon.kz
В одном из домов города Кандыагаш Актюбинской области были обнаружены тела двух малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

 По подозрению в их гибели задержана их мать – жительница Атырауской области.

"По предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС", – сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

Расследование находится на контроле руководства полиции. Подробности трагедии уточняются.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы проводится расследование после гибели 35-летней женщины и тяжелого травмирования ее четырехлетнего сына в результате падения с высоты.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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