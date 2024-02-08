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Законодательство РК

Полицейскими задержаны 14 членов известной ОПГ “Айшуак-Жантугел”

Полицейскими задержаны 14 членов известной ОПГ “Айшуак-Жантугел” Фото: polisia.kz
В МВД РК сообщили о задержании предполагаемых членов организованной преступной группы (ОПГ) "Айшуак-Жантугел" в Алматы и еще одной группировки в Степногорске, передает Zakon.kz.

В Алматы в ходе ОПМ задержано 14 лиц. Изъято 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества, а также большое количество холодного оружия.

Установлено, что члены группировки занимались вымогательствами у предпринимателей, оказывая им свое криминальное “покровительство”. В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки города.

В Степногорске в результате оперативной работы задержаны все члены преступной группы.

Они путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города.

"Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении их следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются", – отметил Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось о задержании членов молодежных банд, которые орудовали в разных регионах РК.

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