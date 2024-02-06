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Полицейские задержали членов молодежных банд, которые орудовали в регионах РК

Полицейские задержали членов молодежных банд, которые орудовали в регионах РК Фото: скриншот с видео
В МВД сообщили о дерзких криминальных группировках, которые были организованы в разных регионах Казахстана. Их участники арестованы, идут расследования, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД, члены таких молодежных группировок совершают преступления латентного характера, то есть скрытые – по ним потерпевшие в полицию не обращаются ввиду тех или иных обстоятельств, в том числе из-за угроз.

Ведомстве рассказали о задержании членов двух таких группировок в городах Шымкент и Павлодар.

В январе этого года, по данным полиции, аналогичные задержания имели место и в ряде других регионов. Так, в Шымкенте в ходе проверки оперативной информации выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов. Установлено, что шестеро 20-летних парней, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они, насильно посадив трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тысячами тенге. Все участники группировки задержаны.

В Алматинской области задержана группа из троих жителей в возрасте до 23 лет, которые в сговоре с девушкой 2005 года рождения заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них различные денежные суммы. Все они задержаны и с санкции суда арестованы.

В городе Аксу Павлодарской области за совершение вымогательств и мошенничеств задержана молодежная группировка, участники которой путем угроз и обмана принуждали потерпевших оформлять на себя кредиты, в последующем отбирали деньги и товары. Подозреваемые задержаны и арестованы.

В Акмолинской области выявлен ранний факт вымогательства полумиллиона тенге у местного жителя со стороны двоих участников молодежной группировки. Один из них 2005 года рождения, он является осужденным за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование.

В области Абай выявлена преступная деятельность группы из числа молодых жителей города Семей, которые под угрозой физической расправы вымогали у студентов денежные средства. Один из потерпевших – студент второго курса местного университета, с августа прошлого года передал им более 700 тысяч тенге. Подозреваемый взят под стражу.

"В Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра. Парень 2005 года рождения является студентом колледжа", – сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.


Ранее сообщалось, что в Казахстане активизировались воры-гастролеры. Так, в Астане задержана целая преступная группа квартирных воров-гастролеров.

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