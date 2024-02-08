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Мошенник оформил на казахстанцев фиктивные автокредиты почти на 3 млрд тенге

Мошенник оформил на казахстанцев фиктивные автокредиты на 3 млрд тенге Фото: freepik
Подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2,9 млрд тенге, находившегося в розыске, задержали в Астане. Ранее в Кызылорде был задержан его подельник, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры утром 8 февраля, при координации ведомства в Астане 6 февраля задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина находился в розыске. Известна его фамилия – Сулейменов.

Сулейменова разыскивали по уголовному делу о массовом оформлении фиктивных автокредитов на граждан Казахстана в 2021-2022 годах. По версии следствия, от действий подозреваемого пострадал 231 человек. Общий ущерб оценивают в 2,9 млрд тенге.

 "В ходе расследования в мае 2022 года Сулейменов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Сулейменов доставлен в город Актау и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Кызылорде задержали предполагаемого подельника Сулейменова – мужчину по фамилии Каржауов. Тогда сообщалось, что от действий мошенников пострадали 235 человек, на которых оформили фиктивные автокредиты.

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