Полицейский помог напарникам не потерять ориентир на трассе из-за сильного бурана
На кадрах можно увидеть, как патрульный полицейский Аулиекольского района помогает напарнику не потерять ориентир в буран.
"Вот, что у нас происходит в данный момент. Мы находимся сейчас на трассе Сурган, 130-ый км, впереди идет Бахтияр, указывает дорогу, потому что видимости никакой нет. Сзади на патрульке едет Айдос Сисенов. Едем на первой скорости, чтобы не съехать с дороги", – рассказал полицейский.
По его словам, периодически, если где-то видимость появляется, Бахтияр садится в машину, и они двигаются дальше, пока не пропадает правая крайняя белая линия.
8 февраля в Костанайской области ухудшилась погода – метель, порывистый ветер и нулевая видимость для водителей. Перекрыли 10 республиканских и 17 областных автодорог.
"Полицейские и спасатели работают совместно в круглосуточном режиме и оказывают помощь водителям, которые оказались в "снежном плену", – добавили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области спасатели 18 км бежали в метель перед вездеходом, чтобы доставить женщину в больницу.