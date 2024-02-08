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Полицейский помог напарникам не потерять ориентир на трассе из-за сильного бурана

Полицейский помог напарникам не потерять ориентир на трассе из-за сильного бурана Фото: скриншот видео
В Департаменте полиции Костанайской области показали, как исполняют свой служебный долг сотрудники, несмотря на разразившуюся непогоду, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть, как патрульный полицейский Аулиекольского района помогает напарнику не потерять ориентир в буран.

"Вот, что у нас происходит в данный момент. Мы находимся сейчас на трассе Сурган, 130-ый км, впереди идет Бахтияр, указывает дорогу, потому что видимости никакой нет. Сзади на патрульке едет Айдос Сисенов. Едем на первой скорости, чтобы не съехать с дороги", – рассказал полицейский.

По его словам, периодически, если где-то видимость появляется, Бахтияр садится в машину, и они двигаются дальше, пока не пропадает правая крайняя белая линия.

8 февраля в Костанайской области ухудшилась погода – метель, порывистый ветер и нулевая видимость для водителей. Перекрыли 10 республиканских и 17 областных автодорог.

"Полицейские и спасатели работают совместно в круглосуточном режиме и оказывают помощь водителям, которые оказались в "снежном плену", – добавили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области спасатели 18 км бежали в метель перед вездеходом, чтобы доставить женщину в больницу.

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