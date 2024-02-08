Спасатели 18 км бежали в метель перед вездеходом, чтобы доставить женщину в больницу

В Актюбинской области спасатели 18 км бежали в метель перед вездеходом, чтобы доставить пожилую женщину в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, в аварийно-спасательных работах по ухудшению погодных условий задействованы ДЧС, отдел полиции, воинские части и местные исполнительные органы, волонтеры.



"Спасатели Мугалжарского района на протяжении 18 км шли перед вездеходом указывая путь", – говорится в сообщении.

По словам одного из спасателей, начальника караула АлиАкдаулета, в отдел города Кандыагаш поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в населенном пункте Басшили Енбекского сельского округа.





"Ее нужно было доставить в районную больницу. Вышли с "трэколом". Из-за непогоды пришлось поочередно выходить и бежать перед машиной. Потому что невозможно было разглядеть следы дороги под снегом. Такие вещи случаются. Не могу сказать, что мы совершили подвиг. Это наша задача", – сказал Акдаулет.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

Ранее аким Астаны Женис Касымбек 8 февраля 2024 года обратился к жителям и гостям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой.

