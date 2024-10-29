Один из высокопоставленных полицейских бурно отпраздновал День Республики в Костанае

С размахом отметил праздник предположительно один из сотрудников департамента полиции Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В редакцию местного издания "ТоболИнфо" очевидцы прислали видео с его участием. Со слов автора видео, инцидент произошел в кафе "Панаехали". На видео отчетливо видно, как мужчину выводят из увеселительного заведения.

"Похоже, мужчина конкретно расслабился в праздник. Чтобы его утихомирить и вывести из заведения, пришлось подключиться не одном человеку", – говорится в публикации.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Костанайской области.

А вот полицейские Актюбинской области 18 октября устроили погоню за пьяным водителем и успешно задержали его.