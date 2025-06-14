Бухгалтер сельского акимата Костанайской области доплатила себе почти 10 млн

Бухгалтера из сельского акимата в Костанайской области подозревают в хищениях бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

По информации региональной прокуратуры, женщина могла переплатить себе 9,7 млн тенге во время начисления зарплаты.

"4 июня 2025 года прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств", – отметили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, методист-бухгалтер из Новотроицкого сельского округа с августа 2021 по март 2025 года, используя служебное положение, незаконно начислила себе на карточный счет 9,7 млн тенге, образовавшихся в результате экономии и распорядилась ими по своему усмотрению.

"Действия обвиняемой квалифицированы по п.1. ч.3 статьи 189 УК РК "Хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере", – пояснили в прокуратуре.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Также, если вину подозреваемой докажут, ей может грозить пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено в Карабалыкский районный суд.

Ранее директор и главный бухгалтер одной из школы Шымкента получили по восемь лет лишения свободы за то, что "подзаработали" на зарплатах учителей.