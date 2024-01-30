Бухгалтер больницы в Алматинской области украла деньги бизнесменов и получила семь лет тюрьмы

Бухгалтера Уйгурской центральной районной больницы в Алматинской области приговорили к семи годам колонии по делу о присвоении денег предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 30 января в пресс-службе региональной прокуратуры, бухгалтера районной больницы судили по делу о хищении 90 млн тенге. Эти деньги предприниматели, участвовавшие в госзакупках, вносили на банковский счет медучреждения в качестве гарантийных взносов.

Следствие выяснило, что бухгалтер больницы украла деньги бизнесменов, переведя их на свой счет. При проверке прокуратура Алматинской области обнаружила и другие нарушения на сумму в 50 млн тенге – эти средства больница должна была вернуть 25 предпринимателям. Часть средств уже возместили бизнесменам по акту прокурорского надзора.

"Законодательно предусмотрено, что подрядчики на счета заказчиков вносят 3% денежных средств от стоимости договора, которые обеспечивают исполнение договорных обязательств. Эти внесенные обеспечения возвращают предпринимателям после исполнения обязательств по государственным закупкам", – пояснили в прокуратуре.

По решению суда бухгалтер, укравшая деньги предпринимателей, получила семь лет лишения свободы.

Ранее в Павлодарской области директора и бухгалтера детского сада приговорили к реальным срокам за растрату.