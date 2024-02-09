Около тысячи пассажиров застряли на трассе в Кызылординской области
Как рассказали в пресс-службе Кызылординской области, в 20 км от города Аральска 12 инспекторов дорожной патрульной полиции работают на 6 машинах.
"При акимате района создан специальный штаб. Местные волонтеры, учреждения и предприниматели организуют бесплатное горячее питание для пассажиров. Женщины и дети были размещены в общежитии индустриально-технического колледжа районного центра. Медики проводят проверку состояния здоровья людей дважды в день", – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Отмечается, что цены на продукты питания в комплексах придорожного обслуживания находятся на постоянном контроле местного акимата.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Кроме того, с 7 февраля в районе населенного пункта Ойынды Казалинского района в комплексе "Мирас" было остановлено 135 грузовых автомобилей (фур) и 35 легковых автомобилей.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
В машинах около 200 человек. Сотрудники дорожной полиции пояснили, что дорога закрыта.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Акимат района провел переговоры с руководством комплекса, пассажирам предоставлено питание по низким ценам.
"Также им бесплатно раздали лекарства, питьевую воду. Запасов продовольствия достаточно. Для пассажиров с детьми подготовлены бесплатные спальные места в гостинице комплекса, организовано дежурство. В целом, во всех районах области пассажирам оказывается необходимая помощь со стороны районных акиматов". Пресс-служба Кызылординской области
Сообщается, что ситуация находится на непосредственном контроле акима области.
После того, как метель утихнет и ситуация стабилизируется, машины продолжат свой путь во главе с сотрудниками дорожной полиции.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят воздержаться от выезда.
Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение.