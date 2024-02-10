Алматинцы требуют вернуть 80 миллионов тенге за несостоявшиеся туры

Алматинцы требуют от турфирмы вернуть деньги за несостоявшийся отдых. Люди говорят, что заплатили крупные суммы за незабываемые путешествия, но в итоге никуда не полетели, а туроператор перестала с ними общаться. Приблизительный ущерб составил больше 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Полина Михеева рассказала КТК, что планировала встретить в Нью-Йорке Рождество и Новый год, отдала турфирме больше 1,5 млн тенге. В эту сумму входили авиабилеты и проживание в отеле. Еще 130 тыс. стоила визовая поддержка. Но в получении визы отказали. Тогда женщина решила отменить путешествие. Утверждает, что туроператор пообещала вернуть деньги, а потом перестала выходить на связь.

"Деньги я не получила никакие. Тур мне обошелся в 1 638 000. Екатерина меня через неделю переписки, после того как мне не дали визу, заблокировала и в Instagram, и в WhatsApp и перестала со мной общаться совсем". Полина Михеева

Пострадавшие нашли друг друга через соцсети, объединились в чате и наняли юриста. Она утверждает: женщина, которая продавала туры, делала это без разрешения.

"Лицензии у нее нет. Мы запрашивали и в министерстве, и в комитете по туризму, и акимат города Алматы. Она работает только как турблогер: организация авторских туров. Все первые решения суда, все медиативные соглашения, которые она подписывала, покрывает за счет всех остальных лиц". Юрист Асемгуль Смагулова

По данным юриста, потерпевших набралось больше 80. Общая сумма ущерба превышает 80 млн. Некоторые покупали туры в кредит. Обращались в компанию из разных городов.

"Когда я потребовала выслать мне билеты в подтверждение моей оплаты, она мне просто отказала в туре, сказав, что по договору она вернет мне деньги за тур и за билеты. Однако вот с октября по сегодняшний день – уже сегодня февраль – деньги так и не поступили. И, конечно же, я обратилась в суд, где прошло несколько заседаний. Однако ни на одно из них Екатерина Корчагина не явилась". Ляззат Токжанова

Между тем, фирма продолжает рекламировать новые туры. При этом руководитель от комментариев отказалась. А на странице в соцсети заверила: компания никого не обманывала, деньги возвращают согласно договорам.

"Конечно, с нашей стороны есть задержки, бывают задержки. Я это не отрицаю. В случае как раз, когда людям отказывают в визах, они по каким-то уважительным причинам не могут лететь или вообще просто по личной инициативе отказываются от поездки. Да, наш договор гарантирует возврат, но с нашей стороны бывают задержки этих возвратов". Руководитель турфирмы Екатерина Корчагина

Несостоявшиеся путешественники требуют привлечь туроператора к ответственности. Алматинские полицейские проводят расследование по статье "Мошенничество". С заявлениями обратились 12 человек. В горсуде сообщили: дела клиентов этой компании находятся на рассмотрении. А в области по нескольким искам уже вынесли решения, но в законную силу они еще не вступили.

Ранее сообщалось, что Министерство туризма и спорта (МТС) РК 8 февраля 2024 года сделало важное обращение по возврату казахстанских туристов, которые находились за границей из-за приостановки деятельности туроператора Tez.kz.