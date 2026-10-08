Алматинцы заплатили миллионы за ремонт, но остались без жилья: что произошло

Алматинцы заявили о строительной компании, которой заплатили около 130 млн тенге за ремонт. По словам клиентов, рабочие выполнили лишь часть работ, после чего исчезли. Теперь люди пытаются вернуть деньги и добиться расследования, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ремонт был заказан у компании, которую нашли через интернет. К примеру, Ислам Ордабаев отдал за работы в квартире в черновой отделке 7 млн тенге, но результатом остался недоволен.

"Они не сделали, как видите, двери. Дверей нет. Потом бамбук-панели. Натяжные потолки должны были быть, чистовая сантехника и электрика. Ламинат постелили. Его неправильно постелили, они просто вставили туда картон. Также они установили нам трубы отопления, после чего эти трубы лопнули". Ислам Ордабаев

Ислам уверяет, рабочие и руководство фирмы просто исчезли. Уже несколько месяцев с ними не могут связаться еще 20 алматинцев. Суммарно люди заплатили компании около 130 млн тенге, но остались ни с чем. При этом в соцсетях фирма продолжает активно предлагать свои услуги, но уже под другим названием и в других городах Казахстана.

"То прекращают дело, то обратно его восстанавливают. И вот мы собрались, требуем объективного расследования, чтобы дали нам ответы на наши вопросы". Жанна Ильясова

Люди в очередной раз обратились за помощью в полицию. Там сообщили: заведено уголовное дело. Всех жертв мошенников сейчас опрашивают.

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района проводится расследование. Будут проведены абсолютно все процессуальные действия, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Пока идет расследование, люди вынуждены ждать и платить по счетам. Многие взяли кредиты на ремонт, который так и не был завершен.

Ранее сообщалось, что жителя Западного Казахстана заставили заплатить за ремонт дома 11 лет спустя.