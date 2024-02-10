Полицейские помогли бабушке, потерявшей сознание на балконе в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В полицию Ордабасинского района Туркестанской области на пульт 102 ночью позвонила местная жительница и сообщила, что проживающая по соседству бабушка потеряла сознание и лежит на балконе своего дома, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли участковые инспекторы. Они забрались на балкон квартиры, вызвали скорую помощь и до ее приезда оказали первую помощь женщине.
"Установлено также, что вместе с пожилой женщиной проживает ее 32-летняя дочь. В день происшествия ее не оказалось дома. Сотрудники полиции находились рядом с бабушкой до приезда скорой помощи". Пресс-служба ДП Туркестанской области
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами застрял на трассе по пути из Новосибирска в Усть-Каменогорск. На помощь к людям прибыли спасатели ДЧС ВКО и техника ТОО "Кажсервис".
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