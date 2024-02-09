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Автобус с пассажирами застрял на трассе по пути из Новосибирска в Усть-Каменогорск

помощь спасателей Фото: скриншот видео
9 февраля 2024 года на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ на нейтральной территории пассажирский автобус, следующий из города Новосибирск в Усть-Каменогорск, в связи с непогодой, сильным ветром и метелью остался на обочине в снегу, сообщает Zakon.kz.

К месту происшествия на помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО и техника ТОО "Кажсервис".

"В салоне автобуса находились 23 пассажира, из них 5 детей. Пока техника дорожных служб занималась расчисткой, а спасатели вручную помогали бороться с заносами лопатами, люди ожидали в автобусе. Как только участок трассы был доступен для движения, автобус в сопровождении техники спасателей и дорожников добрался до пограничного поста".Пресс-служба ДЧС ВКО

Оттуда всех путников прибывшие из Усть-Каменогорска сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО эвакуировали на вездеходе "ТРЭКОЛ" и доставили в Шемонаиху, где местными исполнительными органами было организовано питание.

Часть граждан разместилась у родственников, а другие продолжили путь по маршруту в г. Усть-Каменогорск.


Спасатели просят граждан не рисковать и не покидать в непогоду населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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Восточно-Казахстанская область Новосибирск Усть-Каменогорск
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