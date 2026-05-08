Происшествия

Бабушка из Туркестанской области присела на скамейку и потеряла все сбережения и золото

Пенсионерка поблагодарила полицейских за возврат крупной суммы и украшений, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 22:01 Фото: polisia.kz
В Ордабасинском районе 81-летняя бабушка обратилась в полицию после того, как потеряла кошелек, в котором находились около 150 тыс. тенге и золотые изделия на сумму почти 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, пенсионерка сняла пенсию через терминал, положила деньги в кошелек и присела отдохнуть на скамейке возле улицы. Позже, отправившись на рынок за покупками, женщина обнаружила пропажу и сразу обратилась за помощью в Ордабасинский районный отдел полиции.

По данному факту участковый инспектор полиции Жандос Сапаралы подробно расспросил пожилую женщину о произошедшем и незамедлительно приступил к изучению записей камер видеонаблюдения.


"В результате полицейский установил, что кошелек выпал возле скамейки, после чего его подобрал неизвестный мужчина. В кратчайшие сроки участковый установил личность мужчины и разыскал его в соседнем районе. Благодаря оперативно принятым мерам денежные средства и золотые изделия были в полном объеме возвращены владелице. Данный случай был зафиксирован на видеожетоне сотрудника полиции", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Пожилая женщина поблагодарила сотрудника полиции за оказанную помощь и выразила искреннюю признательность.

Ранее сообщалось, что в Японии пенсионерка попала под арест из-за найденного кошелька.

