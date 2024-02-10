Российский турист не смог спуститься с алматинских гор из-за переохлаждения
Фото: пресс-служба МЧС РК
10 февраля в 17:31 поступило сообщение о том, что в районе вершины Три брата (2680 м) мужчина не может самостоятельно спуститься в город из-за переохлаждения ног. Турист сам позвонил по номеру 112, сообщает Zakon.kz.
Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 6 человек выехали на поиски туриста.
"Уже в 18:30 группа спасателей МЧС и служба спасения города Алматы спустили туриста до шлагбаума, где находилась оперативная машина. От медицинской помощи 24-летний гражданин России отказался. Спасатели напоминают жителям и гостям города: большую часть маршрута необходимо совершать в первую половину дня и обязательно иметь правильную экипировку".Пресс-служба МЧС РК
Ранее, в августе 2023 года, сообщалось, что пропавшего в горах Алматы альпиниста из России нашли мертвым.
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