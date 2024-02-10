Российский турист не смог спуститься с алматинских гор из-за переохлаждения

Фото: пресс-служба МЧС РК

10 февраля в 17:31 поступило сообщение о том, что в районе вершины Три брата (2680 м) мужчина не может самостоятельно спуститься в город из-за переохлаждения ног. Турист сам позвонил по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

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