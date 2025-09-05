#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Происшествия

Туристам потребовалась помощь спасателей в горах Алматы

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 23:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
5 сентября спасателям поступило сообщение о том, что 39-летний мужчина поднялся на вершину "Три брата", но не может спуститься из-за наступившей темноты, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что экипаж КСП "БАУ" вначале обследовал плато Кок Жайлау и начал подъем.

"На вершине спасатели узнали от туристов, что мужчина в оранжевой куртке уже начал спуск. По этому маршруту они и пошли вниз. Вскоре турист был найден. В медицинской помощи он не нуждался", – рассказали в министерстве.

Пока спасатели спускали мужчину, их попросили сопроводить еще двоих путешественников 20 и 22 лет. 

Отмечается, что все трое благополучно добрались до экопоста.

Ранее сообщалось, что турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Уехали на рыбалку и пропали: пятерых мужчин искали в районе Алтая при помощи дрона
Происшествия
23:46, Сегодня
Уехали на рыбалку и пропали: пятерых мужчин искали в районе Алтая при помощи дрона
Стало известно, почему женщины похитили и пытали девушку-подростка в Алматинской области
Происшествия
23:30, Сегодня
Стало известно, почему женщины похитили и пытали девушку-подростка в Алматинской области
Мужчину в потенциально смертельном состоянии экстренно доставили вертолетом в Павлодар
Происшествия
20:49, Сегодня
Мужчину в потенциально смертельном состоянии экстренно доставили вертолетом в Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: