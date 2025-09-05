Туристам потребовалась помощь спасателей в горах Алматы

5 сентября спасателям поступило сообщение о том, что 39-летний мужчина поднялся на вершину "Три брата", но не может спуститься из-за наступившей темноты, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что экипаж КСП "БАУ" вначале обследовал плато Кок Жайлау и начал подъем.

"На вершине спасатели узнали от туристов, что мужчина в оранжевой куртке уже начал спуск. По этому маршруту они и пошли вниз. Вскоре турист был найден. В медицинской помощи он не нуждался", – рассказали в министерстве.

Пока спасатели спускали мужчину, их попросили сопроводить еще двоих путешественников 20 и 22 лет.

Отмечается, что все трое благополучно добрались до экопоста.

