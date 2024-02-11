Восьмилетний мальчик пропал в степи в Абайской области

11 февраля в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители с просьбой о содействии в поисках их несовершеннолетнего сына Мерея Имангали, 2015 года рождения, который еще утром верхом на лошади выехал из дома, сообщает Zakon.kz.

По словам родных, около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но не получив положительного результата, обратились в полицию.



"Поиски мальчика начались незамедлительно, буквально за 15 минут был поднят весь личный состав отдела полиции. Кроме полицейских, активное участие в поисках принимают волонтеры, общественность и неравнодушные жители района". Пресс-служба ДП Абайской области

Отмечается, что поиски ребенка осложняют погодные условия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются также на территории соседних населенных пунктов и районов области.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 12 февраля. По прогнозам синоптиков, в ряде областей республики будет метель и туман.