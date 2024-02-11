Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Восьмилетний мальчик пропал в степи в Абайской области

ребенок пропал в Абайской области Фото: пресс-служба ДП Абайской области
11 февраля в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители с просьбой о содействии в поисках их несовершеннолетнего сына Мерея Имангали, 2015 года рождения, который еще утром верхом на лошади выехал из дома, сообщает Zakon.kz.

По словам родных, около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но не получив положительного результата, обратились в полицию.

"Поиски мальчика начались незамедлительно, буквально за 15 минут был поднят весь личный состав отдела полиции. Кроме полицейских, активное участие в поисках принимают волонтеры, общественность и неравнодушные жители района". Пресс-служба ДП Абайской области

Отмечается, что поиски ребенка осложняют погодные условия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются также на территории соседних населенных пунктов и районов области.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 12 февраля. По прогнозам синоптиков, в ряде областей республики будет метель и туман.

Читайте также

поиск ребенка
К поиску ребенка в Абайской области присоединились военные
подтопило дома
Дворовые участки затопило в Абайской области из-за обильного таяния снега
ДТП
Шесть человек пострадали в аварии в Усть-Каменогорске
Елена Беляева
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: