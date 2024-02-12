В Абайской области нашли пропавшего в степи ребенка
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
8-летний ребенок, пропавший в Аягозском районе, найден, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, мальчик не нуждается в медицинской помощи.
Подразделения ДЧС возвращаются на места постоянной дислокации. Вертолет не понадобился.
В полиции поделились фотографией счастливой семьи.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что 11 февраля около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но, не получив положительного результата, обратились в полицию.
Также известно, что к поиску ребенка присоединились военные.
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