В Абайской области нашли пропавшего в степи ребенка

8-летний ребенок, пропавший в Аягозском районе, найден, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, мальчик не нуждается в медицинской помощи.

Подразделения ДЧС возвращаются на места постоянной дислокации. Вертолет не понадобился.

В полиции поделились фотографией счастливой семьи.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что 11 февраля около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но, не получив положительного результата, обратились в полицию.

Также известно, что к поиску ребенка присоединились военные.